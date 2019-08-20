Юрист: законные способы получения запрещенных лекарств для детей не работают

СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-20T15:11:10+03:00

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Юрист детского хосписа «Дом с маяком» Екатерина Романова рассказала, почему родители рискуют свободой, но все равно заказывают за рубежом запрещенные в РФ лекарства. На это взрослые идут, чтобы спасти своих детей, которые не могут получить помощь в нашей стране.

Примерно в такой ситуации оказалась Елена Боголюбова, подозреваемой в контрабанде психотропных веществ. Женщину задержали, когда она получила посылку с препаратом для лечения своего ребенка.

Руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед» Василий Генералов отмечает, что, к сожалению, у многих россиян, кто столкнулся с проблемой отсутствия в стране тех или иных препаратов, нет иного выхода.

- По закону есть пути для получения таких лекарств. Родитель должен обратиться в районное лечебное учреждение, получить федеральный консилиум, и далее данные документы направляются в Минздрав для обеспечения. Но данная практика не работает, так как это очень сложный путь. Получается, что люди оказываются в ситуации, когда вынуждены идти иными путями. Это единственная возможность вывести ребенка из состояния, которое ухудшает его жизнь, - комментирует ИА «НСН» Романова.

Она отметила, что стоит пытаться пройти этот путь законным способом, но признала - стопроцентной защиты в этом вопросе не будет до тех пор, пока ввоз необходимых препаратов не будет легализован.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что вслед за историей Елены Боголюбовой, мамой 12-летнего мальчика-инвалида, которую месяц назад задержали, когда она получала посылку с лекарством, история повторилась почти один в один.

Еще одну маму задержали во время получения посылки все с тем же фризиумом. Он запрещен в нашей стране, но, по отзывам пациентов, помогает облегчить, а иногда и вовсе на некоторое время останавливает судороги.

ИСТОЧНИК KP.RU