В Нур-Султане экстренно приземлился самолет с поврежденной стойкой шасси

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-20T15:30:42+03:00

В Казахстане приземлился самолет с поврежденными колесами шасси Фото: Алина НИЗАМОВА

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В аэропорту столицы Казахстана совершил экстренную посадку пассажирский лайнер, который следовал из Китая.

Пилоты сообщили, что у самолета повреждена задняя стойка шасси. Несмотря на это, посадить борт удалось успешно.

Уже после осмотра судна, специалисты зафиксировали повреждение колеса на задней стойке.

Лайнер принадлежит казахстанской авиакомпании SCAT. На борту находилось 234 пассажира и семь членов экипажа.

В Комитете гражданской авиации страны отметили, что ранее на взлетно-посадочной полосе аэропорта отправления, в городе Санья, были обнаружены фрагменты резины.

Эксперты предполагают, что повреждение могло произойти из-за того, что самолет наехал на неустановленный предмет.

Для расследования происшествия создана специальная комиссия, сообщает Пятый канал.

Ранее неподалеку от подмосковного аэропорта "Жуковский" в поле с кукурузой экстренно приземлился самолет А-321. Он совершил жесткую посадку после того, как в двигатели попали птицы. На борту воздушного судна находились больше 200 человек, все остались живы.

ИСТОЧНИК KP.RU