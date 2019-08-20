Эксперты заявили, что США утратили свое военное превосходство в Тихом океане
Специалисты считают, что Штатам мешает "устаревший сверхдержавный склад мышления внешнеполитических элит"
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Специалисты Центра изучений США Сиднейского университета в Австралии заявили, что США потеряли превосходство в Тихом океане и неспособны противостоять Китаю в случае войны.
Представители Центра изучений уверены, что Штатам мешает "устаревший сверхдержавный склад мышления внешнеполитических элит".
ИСТОЧНИК KP.RU