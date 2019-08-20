Привычка отдыхать от работы в смартфоне еще сильнее утомляет мозг

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-20T15:49:08+03:00

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Привычка отдыхать от работы, смотря в экран телефона или играя, приводит к еще большему утомлению. К такому выводу пришли специалисты из Ратгерского университета.

Они провели большое исследование, во время которого предложили студентам разделиться на три группы. Одна – решала задачи на бумаге, другая – на компьютере, третьи использовали смартфон.

Всего было привлечено 414 человек. В перерыве между работой, когда мозг был уже достаточно загружен, подопытным предлагалось с использованием тех же носителей выбрать три предмета, которые они в ближайшее время планируют купить.

Оказалось, те, кто дольше всего «сидел» в телефоне, справились с заданием на 22 процента хуже, чем участники с компьютером и бумагой.

К тому же, они потратили на 19% больше времени, чтобы решить поставленные перед ними задачи, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее Департамент здравоохранения Калифорнии выпустил рекомендации о том, чего стоит опасаться при “общении” со смартфонами. Основной упор сделан на излучение, которое может быть опасно для человека. Оказалось, что телефоны влияют на сон человека.

ИСТОЧНИК KP.RU