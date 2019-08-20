Украина хочет выплачивать награду разоблачителям коррупции

СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-20T16:04:11+03:00

С борцами против незаконного обогащения будут рассчитываться в пределах 10% от размера взятки

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского готовят законопроект предусматривающий вознаграждение обличителю фактов коррупции. Разоблачивший коррупционную схему получит 10% от суммы взятки или предполагаемых убытков государства. С данной инициативой выступил замруководителя офиса президента Руслан Рябошапка, сообщается на сайте пресс-службы главы государства.

"Так, проекты готовящихся законов регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включительно с правом обличителя получать сведения о состоянии рассмотрения предоставленной информации, правом на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки)", - говорится на сайте пресс-службы.

Напомним, что полгода назад Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International угрожала Незалежной отменой безвизового режима с Европейским союзом и финансовой помощи от МВФ. В структуре тогда заявили, что подобные меры будут предприняты в случае, если чиновники не будут нести ответственность за противозаконное обогащение на законодательной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU