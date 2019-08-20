2019-08-20T16:10:18+03:00
Общество

Туристам из Франции грозит тюрьма за попытку вынести с пляжа песок

Их поймали с 40 пластиковыми бутылками
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бутылки с песком туристы хотели забрать в качестве сувениров Фото: SARDEGNA RUBATA E DEPREDATAБутылки с песком туристы хотели забрать в качестве сувениров Фото: SARDEGNA RUBATA E DEPREDATA
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Попытка увезти домой «кусочек» Сардинии будет дорого стоить паре из Франции. Они набрали 40 пластмассовых бутылок песка. Часть хотели себе оставить, а часть – друзьям раздать в качестве сувениров.

Правда, потом оказалось, что дешевле купить всей семье по магнитику. Попытка вывезти с Сардинии песок грозит уголовным наказанием.

- Знаменитый белый песок Сардинии считается общественным благом, и его категорически запрещается вывозить с острова, - прокомментировали историю в Би-би-си.

За попутку вывезти или продать песок преступник может отправиться в тюрьму на шесть лет. В 2017 году итальянские власти ввели штрафы за тоже самое деяние. Так что французам нужно будет заплатить порядка трех тысяч евро.

Закон приняли из-за того, что туристы в течение многих лет увозили с курорта песок, ракушки и гальку. Все это продавали через интернет по высокой цене. Тем временем, учитывая большой поток туристов, целостности пляжей вандалы таким образом наносили серьезный урон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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