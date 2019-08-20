2019-08-20T16:55:32+03:00
Общество

Союзмультфильм выпустил новый мультик про Чебурашку

Это подарок ко дню рождения культового мультфильма
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Мультяшные Гена и Чебурашка. Фото: Пресс-служба "Союзмультфильма"Мультяшные Гена и Чебурашка. Фото: Пресс-служба "Союзмультфильма"
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20 августа отмечается день рождения Чебурашки. В этом году культовому мультфильму исполняется уже 50 лет. По этому поводу студия «Союзмультфильм» решила снять новую серию приключений Чебурашки и его друзей. Об этом рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева.

- Мы сделали мультфильм, в котором Чебурашка, Гена и Шапокляк нарисованы уже в современной технологии 3D. Короткий шестиминутный мультфильм, - приводит её слова РИА Новости.

Чебурашку придумал писатель Эдуард Успенский в 1966 году. Зверек был одним из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья». А кинематографический образ Чебурашки принадлежит режиссеру и мультипликатору Леониду Шварцману. Мультфильм «Крокодил Гена» вышел на экраны в 1969 году, и по сей день остается любимым мультиком не только детей, но и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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