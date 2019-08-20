Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке

СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-20T18:10:39+03:00

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил во время выступления в сенате, что подаст президенту республики прошение об отставке.

Выступление премьера транслировали несколько итальянских телеканалов в прямом эфире.

- Я выслушаю крайне внимательно все сегодняшние выступления. После заседания направлюсь к президенту республики и вручу ему прошение об отставке, - отметил Конте, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале августа этого года вице-премьер Италии призвал к досрочным выборам в парламент. Маттео Сальвини заметил в этом необходимость из-за разногласий в правящем альянсе партий. С таким предложением он обратился к премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Сальвини заявил, что правящий альянс партий «Лига» и «Движение «5 звезд» не справился со своими задачами.

ИСТОЧНИК KP.RU