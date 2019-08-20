СМИ: В Греции разбился вертолет, на борту которого могли быть двое россиян
Греческие СМИ сообщают, что неподалеку от острова Порос, разбился частный вертолет, на борту могли быть двое россиян.
Сообщается, что пилот авиасудна задел линии электропередачи и потерял управление, самолет упал в море. Ранее сообщалось, что вертолет вылетел из Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса, пишет издание издание iefimerida.gr.
Известно, что на борту были три человека - пилот и двое пассажиров. По последним данным, это женщина и ребенок из РФ.
Спустя некоторое время мэр Галаты Костас Караяннис заявил, что в аварии никто не выжил.
На место инцидента были направлены вертолет Super Puma для поиска людей, суда береговой охраны и частные суда. На данный момент российское посольство в Афинах выясняет детали трагедии.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года у берегов Италии разбился вертолет с россиянами. Robinson R66 рухнул в Средиземное море недалеко от острова Горгона.
ИСТОЧНИК KP.RU