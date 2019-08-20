СМИ: В Греции разбился вертолет, на борту которого могли быть двое россиян

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-20T19:02:33+03:00

СМИ: В Греции разбился самолет, на борту которого могли быть двое россиян Фото: Олег УКЛАДОВ

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Греческие СМИ сообщают, что неподалеку от острова Порос, разбился частный вертолет, на борту могли быть двое россиян.

Сообщается, что пилот авиасудна задел линии электропередачи и потерял управление, самолет упал в море. Ранее сообщалось, что вертолет вылетел из Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса, пишет издание издание iefimerida.gr.

Известно, что на борту были три человека - пилот и двое пассажиров. По последним данным, это женщина и ребенок из РФ.

Спустя некоторое время мэр Галаты Костас Караяннис заявил, что в аварии никто не выжил.

На место инцидента были направлены вертолет Super Puma для поиска людей, суда береговой охраны и частные суда. На данный момент российское посольство в Афинах выясняет детали трагедии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года у берегов Италии разбился вертолет с россиянами. Robinson R66 рухнул в Средиземное море недалеко от острова Горгона.

ИСТОЧНИК KP.RU