2019-08-20T19:02:33+03:00
В мире

СМИ: В Греции разбился вертолет, на борту которого могли быть двое россиян

Сообщается, что пилот авиасудна задел линии электропередачи и потерял управление
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
СМИ: В Греции разбился самолет, на борту которого могли быть двое россиянСМИ: В Греции разбился самолет, на борту которого могли быть двое россиянФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Греческие СМИ сообщают, что неподалеку от острова Порос, разбился частный вертолет, на борту могли быть двое россиян.

Сообщается, что пилот авиасудна задел линии электропередачи и потерял управление, самолет упал в море. Ранее сообщалось, что вертолет вылетел из Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса, пишет издание издание iefimerida.gr.

Известно, что на борту были три человека - пилот и двое пассажиров. По последним данным, это женщина и ребенок из РФ.

Спустя некоторое время мэр Галаты Костас Караяннис заявил, что в аварии никто не выжил.

На место инцидента были направлены вертолет Super Puma для поиска людей, суда береговой охраны и частные суда. На данный момент российское посольство в Афинах выясняет детали трагедии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года у берегов Италии разбился вертолет с россиянами. Robinson R66 рухнул в Средиземное море недалеко от острова Горгона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами
МВД приступило к профилактическим работам перед началом учебного года
В Рио-де-Жанейро неизвестный с «игрушечным» пистолетом захватил автобус с 37 пассажирами
РФ обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США
Арестованный чиновник Александр Шестун госпитализирован с ревматоидной болезнью сердца
Жена Нетаньяху не получила инструкций, что делать с караваем
В Москве 8-месячную девочку госпитализировали в реанимацию с отравлением каннабисом
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке
"Медработники недовольны зарплатой": Путин озвучил главные проблемы здравоохранения РФ
Лавров заявил, что США готовили испытание ракеты задолго до выхода из ДРСМД
Рособрнадзор исключил запрет на использование смартфонов в школах
Руководство "Рустави 2" уволило журналиста, оскорбившего Путина
Джонсон предложил странам ЕС новые условия по Brexit
Союзмультфильм выпустил новый мультик про Чебурашку
Мобильный интернет МегаФона самый быстрый
В США призвали конгресс предотвратить новую ракетную гонку
Туристам из Франции грозит тюрьма за попытку вынести с пляжа песок
В России после сбоя вновь заработали две станции, которые отслеживают уровень радиации
Украина хочет выплачивать награду разоблачителям коррупции
Площадь лесных пожаров на Канарских островах достигла 12 тысяч гекторов
Привычка отдыхать от работы в смартфоне еще сильнее утомляет мозг
Лавров заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Идлибе
Женщину, пострадавшую при жесткой посадке самолета в "Жуковском", выписали из больницы
Эксперты заявили, что США утратили свое военное превосходство в Тихом океане
В Нур-Султане экстренно приземлился самолет с поврежденной стойкой шасси
Юрист: законные способы получения запрещенных лекарств для детей не работают
В Рио-де-Жанейро неизвестный захватил автобус с пассажирами