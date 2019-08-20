2019-08-20T19:15:54+03:00
Политика

Арестованный чиновник Александр Шестун госпитализирован с ревматоидной болезнью сердца

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья объявил голодовку, не согласившись с обвинениями в мошенничестве
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Под стражей бывший чиновник с июля 2018 года Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/mskagency.ruПод стражей бывший чиновник с июля 2018 года Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/mskagency.ru
Изменить размер текста:

Из тюремной лечебницы в городскую больницу вечером 20 августа в доставлен экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестуна. Медики оценили его состояние как тяжелое.

Чтобы довезти его до реанимации на бывшего чиновника надели кислородную маску. Предположительно, проблемы с сердцем у него начались в результате голодовки. С 95 килограммов он похудел до 65. Близкие, жена и дети, рассказали журналистам, что даже не узнали Шестуна на свидании. У него впали щеки и обвисла кожа.

Под арестом он находится с июня 2018 года. Подмосковного политика обвинили в превышении должностных полномочий. Потом появились новые доказательства и уголовное дело переквалифицировали в мошенничество в особо крупном размере.

Виновным Шестун себя не признал и в знак протеста объявил голодовку. СМИ писали о том, что он уже пережил одну остановку сердца.

Бывший чиновник заявлял о давлении, которое на него оказывают, и порезал вены во время одного из заседаний суда. В больницу его доставили под конвоем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миллиардер районного масштаба: как серпуховской чиновник Александр Шестун поставил коррупционный рекорд на 10 млрд рублей

«КП» разбирается в запутанной истории Александра Шестуна, арестованного по подозрению в коррупции. Следствие обвиняет его в небывалых хищениях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами
МВД приступило к профилактическим работам перед началом учебного года
В Рио-де-Жанейро неизвестный с «игрушечным» пистолетом захватил автобус с 37 пассажирами
РФ обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США
СМИ: В Греции разбился вертолет, на борту которого могли быть двое россиян
Жена Нетаньяху не получила инструкций, что делать с караваем
В Москве 8-месячную девочку госпитализировали в реанимацию с отравлением каннабисом
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке
"Медработники недовольны зарплатой": Путин озвучил главные проблемы здравоохранения РФ
Лавров заявил, что США готовили испытание ракеты задолго до выхода из ДРСМД
Рособрнадзор исключил запрет на использование смартфонов в школах
Руководство "Рустави 2" уволило журналиста, оскорбившего Путина
Джонсон предложил странам ЕС новые условия по Brexit
Союзмультфильм выпустил новый мультик про Чебурашку
Мобильный интернет МегаФона самый быстрый
В США призвали конгресс предотвратить новую ракетную гонку
Туристам из Франции грозит тюрьма за попытку вынести с пляжа песок
В России после сбоя вновь заработали две станции, которые отслеживают уровень радиации
Украина хочет выплачивать награду разоблачителям коррупции
Площадь лесных пожаров на Канарских островах достигла 12 тысяч гекторов
Привычка отдыхать от работы в смартфоне еще сильнее утомляет мозг
Лавров заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Идлибе
Женщину, пострадавшую при жесткой посадке самолета в "Жуковском", выписали из больницы
Эксперты заявили, что США утратили свое военное превосходство в Тихом океане
В Нур-Султане экстренно приземлился самолет с поврежденной стойкой шасси
Юрист: законные способы получения запрещенных лекарств для детей не работают
В Рио-де-Жанейро неизвестный захватил автобус с пассажирами