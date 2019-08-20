Арестованный чиновник Александр Шестун госпитализирован с ревматоидной болезнью сердца

СЕГОДНЯ 18:59 2019-08-20T19:15:54+03:00

Под стражей бывший чиновник с июля 2018 года Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/mskagency.ru

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья объявил голодовку, не согласившись с обвинениями в мошенничестве

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Из тюремной лечебницы в городскую больницу вечером 20 августа в доставлен экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестуна. Медики оценили его состояние как тяжелое.

Чтобы довезти его до реанимации на бывшего чиновника надели кислородную маску. Предположительно, проблемы с сердцем у него начались в результате голодовки. С 95 килограммов он похудел до 65. Близкие, жена и дети, рассказали журналистам, что даже не узнали Шестуна на свидании. У него впали щеки и обвисла кожа.

Под арестом он находится с июня 2018 года. Подмосковного политика обвинили в превышении должностных полномочий. Потом появились новые доказательства и уголовное дело переквалифицировали в мошенничество в особо крупном размере.

Виновным Шестун себя не признал и в знак протеста объявил голодовку. СМИ писали о том, что он уже пережил одну остановку сердца.

Бывший чиновник заявлял о давлении, которое на него оказывают, и порезал вены во время одного из заседаний суда. В больницу его доставили под конвоем.

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ИСТОЧНИК KP.RU