МВД приступило к профилактическим работам перед началом учебного года

СЕГОДНЯ 19:21 2019-08-20T19:33:48+03:00

Замначальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин рассказал "КП" о проведения разъяснительных бесед со школьниками и их родителями

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Самая напряженная работа Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России ежегодно приходится на конец августа - начало сентября, когда дети возвращаются с летних каникул и идут в школу.

Заместитель начальника ГУОБДД генерал-майор Владимир Кузин рассказал слушателям программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда" какие меры принимаются для профилактики дорожно-транспортного травматизма.

Так, особое внимание уделяется профилактической работе с детьми и их родителями. Школьникам напоминают, как нужно вести себя, переходя дорогу, родителям разъясняют необходимость наличия на одежде ребят световозвращающих элементов. Также ведутся беседы с руководством образовательных учреждений.

"Единой программы как таковой не существует, но все мы понимает, что делать в этой части", - сказал Владимир Кузин в ходе общения с ведущими Антоном Челышевым и Натальей Агре.

Сайт kp.ru писал, что многих школьников даже на каникулах учат правилам дорожного движения. Занятия проводятся в игровой и доступной форме.

РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ Как ГАИ России проверяет готовность учебных заведений к 1 сентября.Дорога в школу. Дорога в школе. Как ГАИ России проверяет готовность учебных заведений к 1 сентября. Нужно ли вводить в школьную программу уроки ПДД. В студии Владимир Кузин, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции. Ведущие:Антон Челышев и Наталья Агре.

ИСТОЧНИК KP.RU