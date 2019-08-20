МВД: свыше 120 тыс. школ в России оснащены уголками дорожного движения

СЕГОДНЯ 20:10 2019-08-20T20:12:04+03:00

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Практически все российские школы, а именно 120 тысяч учреждений, оснащены уголками по безопасности дорожного движения. Также установлено много детских автогородков (порядка 4,5 тысячи) и детских транспортных площадок (20 тысяч). Об этом заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин сообщил в эфире программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда".

Президент экспертного центра "Движение без опасности", ведущая Наталья Агре подтвердила озвученные генерал-майоров данные.

"Работа ведется очень большая, и с точки зрения оборудования и программ - их становится все больше и больше. На мой взгляд, наверное, отрадно видеть именно вовлеченность людей", - сказала она.

Агре подчеркнула, что сейчас в каждой школе есть игровые площадки, "зебры", пособия, но в большинстве случаев они пылятся "для галки", а вот когда приезжаешь и видишь отклик, подготовленность детей - совсем другое дело. На это второй ведущий Антон Черышев предложил сделать обязательной дисциплину "Безопасность дорожного движения". Такой предмет уже введен в ряде школ, но на добровольной основе.

Сайт kp.ru писал, что ранее генерал-майор Кузин рассказал также о профилактических мерах, которые принимаются в связи с приближением нового учебного года.

РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ Как ГАИ России проверяет готовность учебных заведений к 1 сентября.Дорога в школу. Дорога в школе. Как ГАИ России проверяет готовность учебных заведений к 1 сентября. Нужно ли вводить в школьную программу уроки ПДД. В студии Владимир Кузин, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции. Ведущие:Антон Челышев и Наталья Агре.

ИСТОЧНИК KP.RU