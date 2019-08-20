2019-08-20T20:26:32+03:00
В мире

Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз

В семье его сына Эрика родилась дочь
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Дональд Трамп стал дедушкой в десятый разДональд Трамп стал дедушкой в десятый разФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз. В семье его сына Эрика родилась дочь.

В апреле этого года Эрик и его супруга Лара объявили, что ждут ребенка, который должен появиться на свет в августе.

- Лара Трамп и я рады поприветствовать (приход) Каролины Дороти Трамп в этот мир. Мы уже любим тебя, - написал сын Дональда Трампа в своем Twitter.

Напомним, в сентябре 2017 года у супругов родился первый ребенок, которому дали имя Эрик Люк.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре 2017 года американский лидер Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой. Сын президента США Эрик сообщил о рождении первенца. Малыш стал первым ребенком в семье 33-летнего Эрика Трампа и его супруги Лары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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