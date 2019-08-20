СЕГОДНЯ 22:00 2019-08-20T22:10:44+03:00

В Пентагоне заявили, что решения о развертывании крылатых ракет пока нет Фото: REUTERS

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США пока не приняли решение о том, где и когда могут быть развернуты новые крылатые ракеты наземного базирования.

Напомним, в понедельник, 19 августа, в Пентагоне сообщили о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД, пишет "РИА-Новости".

- Никаких решений в отношении развертывания каких-либо таких систем принято не было. Любые решения будут приниматься в тесной консультации с нашими союзниками, - подчеркнул представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Пентагоне заявили, что США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования. Сообщается, что ракета успешно поразила цель после более чем 500 км полета. Ее характеристики идут вразрез с прекратившим действие ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU