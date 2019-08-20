2019-08-20T23:02:22+03:00
Звезды

Писательница Дарья Донцова написала сценарий сериала для "Союзмультфильма"

Первая серия выйдет на экраны в октябре этого года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Писательница Дарья Донцова написала сценарий сериала для "Союзмультфильма"Писательница Дарья Донцова написала сценарий сериала для "Союзмультфильма"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Известная российская писательница Дарья Донцова написала сценарий детективного сериала для "Союзмультфильма".

Сообщается, что первая серия выйдет на российские экраны в октябре этого года.

- Мы предложили поработать вместе, и Дарья согласилась, - заявила пресс-секретаря студии "Союзмультфильм" Марины Малыгиной.

Она подчеркнула, что идея создания детективного мультфильма появилась довольно давно. А сотрудничество предложили именно Донцовой, учитывая ее опыт в этой сфере.

Следующие серии будут выходить регулярно каждый месяц. Мультфильм рассчитан на маленьких зрителей, в возрасте от четырех до семи лет, сообщает "360".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Союзмультфильм выпустил новый мультик про Чебурашку. Это подарок ко дню рождения культового мультфильма. В этом году культовому мультику исполняется уже 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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