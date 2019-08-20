Писательница Дарья Донцова написала сценарий сериала для "Союзмультфильма"
Известная российская писательница Дарья Донцова написала сценарий детективного сериала для "Союзмультфильма".
Сообщается, что первая серия выйдет на российские экраны в октябре этого года.
- Мы предложили поработать вместе, и Дарья согласилась, - заявила пресс-секретаря студии "Союзмультфильм" Марины Малыгиной.
Она подчеркнула, что идея создания детективного мультфильма появилась довольно давно. А сотрудничество предложили именно Донцовой, учитывая ее опыт в этой сфере.
Следующие серии будут выходить регулярно каждый месяц. Мультфильм рассчитан на маленьких зрителей, в возрасте от четырех до семи лет, сообщает "360".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Союзмультфильм выпустил новый мультик про Чебурашку. Это подарок ко дню рождения культового мультфильма. В этом году культовому мультику исполняется уже 50 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU