Трамп не исключил назначение Салливана на пост посла США в России

СЕГОДНЯ 00:25 2019-08-21T00:25:52+03:00

Трамп не исключил вероятность назначения Салливана на пост посла США в России Фото: REUTERS

Глава белого дома подчеркнул, что заместителя госсекретаря очень уважают в РФ

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Президент США Дональд Трамп подтвердил возможность назначения первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост нового посла США в России. Для назначения ему нужно будет получить одобрение американских законодателей.

- Он является человеком, которого очень уважают в России. Я знаю, что Майкл Помпео его очень ценит, его очень уважают. Он вполне может быть, - сказал Дональд Трамп на встрече с журналистами.

Как сообщает газета The New York Times, у Салливана есть опыт работы с Москвой. Ранее он принимал участие в российско-американских консультациях по стратегической стабильности.

Сайт kp.ru писал ранее, что в число возможных кандидатов на пост посла США попали спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган и американский посол в Германии Ричард Гренелла. Предыдущий посол США в Роосии Джон Хантсман подал в отставку в начале августа.

ИСТОЧНИК KP.RU