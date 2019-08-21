Трамп не исключил назначение Салливана на пост посла США в России
Президент США Дональд Трамп подтвердил возможность назначения первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост нового посла США в России. Для назначения ему нужно будет получить одобрение американских законодателей.
- Он является человеком, которого очень уважают в России. Я знаю, что Майкл Помпео его очень ценит, его очень уважают. Он вполне может быть, - сказал Дональд Трамп на встрече с журналистами.
Как сообщает газета The New York Times, у Салливана есть опыт работы с Москвой. Ранее он принимал участие в российско-американских консультациях по стратегической стабильности.
Сайт kp.ru писал ранее, что в число возможных кандидатов на пост посла США попали спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган и американский посол в Германии Ричард Гренелла. Предыдущий посол США в Роосии Джон Хантсман подал в отставку в начале августа.
ИСТОЧНИК KP.RU