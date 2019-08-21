2019-08-21T00:25:52+03:00
В мире

Трамп не исключил назначение Салливана на пост посла США в России

Глава белого дома подчеркнул, что заместителя госсекретаря очень уважают в РФ
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Трамп не исключил вероятность назначения Салливана на пост посла США в РоссииТрамп не исключил вероятность назначения Салливана на пост посла США в РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп подтвердил возможность назначения первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на пост нового посла США в России. Для назначения ему нужно будет получить одобрение американских законодателей.

- Он является человеком, которого очень уважают в России. Я знаю, что Майкл Помпео его очень ценит, его очень уважают. Он вполне может быть, - сказал Дональд Трамп на встрече с журналистами.

Как сообщает газета The New York Times, у Салливана есть опыт работы с Москвой. Ранее он принимал участие в российско-американских консультациях по стратегической стабильности.

Сайт kp.ru писал ранее, что в число возможных кандидатов на пост посла США попали спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган и американский посол в Германии Ричард Гренелла. Предыдущий посол США в Роосии Джон Хантсман подал в отставку в начале августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новая часть фильма о Джеймсе Бонде будет называться No Time To Die
Причина смерти Александры Назаровой: актриса долго боролась с заболеванием легких
Писательница Дарья Донцова написала сценарий сериала для "Союзмультфильма"
Трамп выступил за возвращение России в "Большую восьмерку"
В Пентагоне заявили, что решения о развертывании крылатых ракет пока нет
Американские СМИ: Трамп назначит послом США в России Джона Салливана
Горбачев заявил о необходимости диалога между США и РФ
Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз
Госавтоинспекция России: свыше 120 тыс. школ в России оснащены уголками дорожного движения
Звезда «Аббатства Даунтон» Дэн Стивенс сыграет в фильме про «Евровидение» Сергея Лазарева
В Госавтоинспекции России рассказали, какие нарушения выявляют перед началом учебного года
Скворцова заявила, что в России не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч медперсонала
Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами
Госавтоинспекция России приступила к профилактическим работам перед началом учебного года
В Рио-де-Жанейро неизвестный с «игрушечным» пистолетом захватил автобус с 37 пассажирами
РФ обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США
Арестованный чиновник Александр Шестун госпитализирован с ревматоидной болезнью сердца
СМИ: В Греции разбился вертолет, на борту которого могли быть двое россиян
Жена Нетаньяху не получила инструкций, что делать с караваем
В Москве 8-месячную девочку госпитализировали в реанимацию с отравлением каннабисом