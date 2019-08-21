2019-08-21T01:26:51+03:00
Происшествия

В Краснодаре в районе Вишняковского рынка произошла перестрелка

На месте работают сотрудники полиции
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Краснодаре в районе Вишняковского рынка произошла перестрелкаВ Краснодаре в районе Вишняковского рынка произошла перестрелкаФото: Тимур ХАНОВ
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В Краснодаре произошла перестрелка в районе Вишняковского рынка. Очевидцы сообщают, что в конфликте участвовали несколько групп вооруженных мужчин. Точное количество участников стычки неизвестно.

Свидетели конфликта рассказывают, что в руках мужчин было видно оружие, из которого велась стрельба. Очевидцы также сообщают о пострадавших, однако точного их числа назвать не могут. Предположительно в перестрелке могут быть и погибшие.

- По факту конфликта на улице Ставропольской в Краснодаре ведется проверка. На месте происшествия работают сотрудники полиции, - сказали ТАСС представители краевго главка МВД.

Официальных данных о раненых или погибших у полицейских пока нет. Эта информация на данный момент уточняется. Что стало причиной конфликта, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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