В Краснодаре в районе Вишняковского рынка произошла перестрелка
В Краснодаре произошла перестрелка в районе Вишняковского рынка. Очевидцы сообщают, что в конфликте участвовали несколько групп вооруженных мужчин. Точное количество участников стычки неизвестно.
Свидетели конфликта рассказывают, что в руках мужчин было видно оружие, из которого велась стрельба. Очевидцы также сообщают о пострадавших, однако точного их числа назвать не могут. Предположительно в перестрелке могут быть и погибшие.
- По факту конфликта на улице Ставропольской в Краснодаре ведется проверка. На месте происшествия работают сотрудники полиции, - сказали ТАСС представители краевго главка МВД.
Официальных данных о раненых или погибших у полицейских пока нет. Эта информация на данный момент уточняется. Что стало причиной конфликта, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU