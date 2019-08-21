2019-08-21T04:15:59+03:00
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Стало известно о выходе четвертой части «Матрицы»

Режиссером картины будет Лана Вачовски
Мария ИГНАТЬЕВА
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Стало известно о выходе четвертой части «Матрицы»Стало известно о выходе четвертой части «Матрицы»
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Компания Warner Bros объявила о съемках четвертой части фильма «Матрица». Директор киностудии Тоби Эммерих рассказал об актерском составе, и когда планируется приступить к съемкам.

Variety пишет, что одним из сценаристов нового фильма станет Лана Вачовски. Тринити и Необ останутся теми же. Главные роли в картине, как и в предыдущих частях, исполнят Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс. Отмечается, что начать работу над культовой кинокартиной планируют в 2020 году.

- Лана - настоящий провидец - уникальный и оригинальный творческий режиссер - и мы рады, что она пишет, направляет и продюсирует эту новую главу во вселенной «Матрицы», - сказал Тоби Эммерих.

Когда картина выйдет на экраны неизвестно. Последняя, четвертая часть матрицы увидела свет в 2003 году, а первая вышла в 1999 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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