Стало известно о выходе четвертой части «Матрицы»

СЕГОДНЯ 04:15 2019-08-21T04:15:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания Warner Bros объявила о съемках четвертой части фильма «Матрица». Директор киностудии Тоби Эммерих рассказал об актерском составе, и когда планируется приступить к съемкам.

Variety пишет, что одним из сценаристов нового фильма станет Лана Вачовски. Тринити и Необ останутся теми же. Главные роли в картине, как и в предыдущих частях, исполнят Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс. Отмечается, что начать работу над культовой кинокартиной планируют в 2020 году.

- Лана - настоящий провидец - уникальный и оригинальный творческий режиссер - и мы рады, что она пишет, направляет и продюсирует эту новую главу во вселенной «Матрицы», - сказал Тоби Эммерих.

Когда картина выйдет на экраны неизвестно. Последняя, четвертая часть матрицы увидела свет в 2003 году, а первая вышла в 1999 году.

ИСТОЧНИК KP.RU