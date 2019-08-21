2019-08-21T04:49:03+03:00
В мире

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США

Инициировали его Россия и Китай
Мария ИГНАТЬЕВА
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Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок СШАСовет безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Совет Безопасности ООН планирует в ближайшие дни провести внеочередное экстренное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия ДРСМД. Запрос об этом направили Россия и Китай.

- Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий, - сообщил ТАСС исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его данным заседание пройдет в четверг, 22 августа в 22:00 по московскому времени. Оно пройдет в открытом формате с докладом представителя генсека ООН.

Напомним, что накануне в Пентагоне сообщили о первом испытании крылатой ракеты наземного базирования после выхода из ДРСМД. Ее дальность составила более 500 километров. Как ранее писал сайт kp.ru, в США также рассказали о создании ракеты, запрещенной ДРСМД. Напомним, что со 2 августа по инициативе Вашингтона действие договора завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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