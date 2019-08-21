Стали известны имена россиян, погибших в авиакатастрофе в Греции

СЕГОДНЯ 05:14 2019-08-21T05:14:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Российское посольство в Греции подтвердило, что на борту вертолета, упавшего в море возле острова Порос в заливе рядом с Пелопоннесом находились двое россиян. Помимо них в воздушном судне был только пилот из Греции.

Сообщается, что при падении вертолет задел линии электропередачи. Остров остался без электричества. По данным издания Iefimerida, тела пассажиров и пилота уже достали из воды. Погибшие россияне Михаил Обрамов и Павел Аколинин. Мужчины арендовали вертолет компании I fly для полета из Галатаса в Афины.

Погибший пилот Никос Каристинос был родом из Афин. У него большой опыт полетов на вертолетах всех видов, был женат, отец троих детей.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал об авиакатастрофе. Пилот авиасудна задел линии электропередачи и потерял управление.

ИСТОЧНИК KP.RU