Украинских политиков разочаровал пост Макрона на русском языке

СЕГОДНЯ 06:36 2019-08-21T06:36:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинских политиков расстроил пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке. Глава государства после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в своем Facebook написал, что считает Россию «глубоко европейской страной». Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко назвал позицию Макрона невыгодной для Киева. Как минимум, потому что вопрос «украинского кризиса» обсуждался без участия представителей страны.

- Пока что я немного разочарован, хотя Макрон и сделал правильные заявления. Позиция "и вашим, и нашим" явно не в нашу пользу, – сказал OBOZREVATEL Владимир Огрызко.

Свое недовольство через соцсеть выразила и бывший спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, ответив на пост Макрона про Европу от Лиссабона до Владивостока.

- Европейские лидеры мимикрируют под Путина. Они молчат о европейских ценностях, среди которых уважение прав человека и территориальной целостности соседей. Мы, украинцы, знаем, что мир не будет воевать за нас. Но мы категорически против, чтобы за нас решали судьбу Украины. Во Франции Украине обсуждали без нас, - написала Геращенко.

Напомним, что встреча Путина и Макрона прошла накануне на Лазурном берегу. Лидеры обсудили восстановление порядка в Ливии и создание долговременной стабильности в стране, а также поговорили об Украине. Главы государств отметили, что в незалежной есть вещи, которые «внушают осторожный оптимизм». В целом, как сообщалось ранее, переговоры прошли конструктивно и доверительно.

ИСТОЧНИК KP.RU