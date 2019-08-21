2019-08-21T06:36:35+03:00
Политика

Украинских политиков разочаровал пост Макрона на русском языке

Французский лидер написал, что Россия «глубоко европейская страна»
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Украинских политиков разочаровал пост Макрона на русском языкеУкраинских политиков разочаровал пост Макрона на русском языкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Украинских политиков расстроил пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке. Глава государства после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в своем Facebook написал, что считает Россию «глубоко европейской страной». Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко назвал позицию Макрона невыгодной для Киева. Как минимум, потому что вопрос «украинского кризиса» обсуждался без участия представителей страны.

- Пока что я немного разочарован, хотя Макрон и сделал правильные заявления. Позиция "и вашим, и нашим" явно не в нашу пользу, – сказал OBOZREVATEL Владимир Огрызко.

Свое недовольство через соцсеть выразила и бывший спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, ответив на пост Макрона про Европу от Лиссабона до Владивостока.

- Европейские лидеры мимикрируют под Путина. Они молчат о европейских ценностях, среди которых уважение прав человека и территориальной целостности соседей. Мы, украинцы, знаем, что мир не будет воевать за нас. Но мы категорически против, чтобы за нас решали судьбу Украины. Во Франции Украине обсуждали без нас, - написала Геращенко.

Напомним, что встреча Путина и Макрона прошла накануне на Лазурном берегу. Лидеры обсудили восстановление порядка в Ливии и создание долговременной стабильности в стране, а также поговорили об Украине. Главы государств отметили, что в незалежной есть вещи, которые «внушают осторожный оптимизм». В целом, как сообщалось ранее, переговоры прошли конструктивно и доверительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп поддержал Макрона в идее вернуться к формату G8 с участием России
В Китае семь человек погибли в результате оползней и наводнений
В Минздраве рассказали о действенных методах борьбы со стрессом
Путин обсудит с президентом Финляндии сотрудничество в Арктическом регионе
Стали известны имена россиян, погибших в авиакатастрофе в Греции
Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США
Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Стало известно о выходе четвертой части «Матрицы»
В Саудовской Аравии женщинам разрешили путешествовать
Захарова попросила МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
В Дании задумались о продаже Гренландии США
В США рассказали о создании ракеты, запрещенной ДРСМД
В Краснодаре в районе Вишняковского рынка произошла перестрелка
Новая часть фильма о Джеймсе Бонде будет называться No Time To Die