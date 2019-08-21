Снова в школу: россияне стали меньше тратить на учебники
Аналитики Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета выяснили, как изменился спрос россиян на школьные товары перед новым учебным годом. Эксперты также узнали, сколько люди на эти товары.
Активнее всего к предстоящему учебному году люди готовятся в конце июня, вторая волна наступает в период с 29 июля по 12 августа. В первом случае спрос вырос почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, а во втором увеличился на 20%.
В среднем жители России тратили на книги и учебники по 475 рублей, что на 9% меньше, чем летом 2018 года. Расходы на канцтовары сократились примерно до 2,5 тысяч рублей, это около 5%.
Если сравнивать цены в регионах, то летом 2019 года больше всего на школьные принадлежности тратили жители Центрального федерального округа - в среднем по 580 рублей. Самые маленькие средние чеки были у пользователей на Юге России - 359 рублей. А вот расходы на канцтовары, наоборот, в ЮФО оказались самыми высокими - южане платили за них в среднем примерно по 3 тысячи рублей. Самый маленький средний чек за такие товары был в Сибири – около 1,5 тысяч рублей.
Среди школьных товаров наибольшей популярностью пользовались рюкзаки. Средняя стоимость портфелей, которыми интересовались россияне в августе, составила почти 4 тысячи рублей.
КОНКРЕТНО
Сколько тратят на канцтовары в разных федеральных округах, руб.
1. ЮФО — 3009*
2. СКФО – 2990
3. ПФО — 2881
4. ЦФО — 2771
5. СЗФО — 2750
6. ДФО — 2044
7. УФО — 1884
8. СФО — 1422
Сколько тратят на учебники в разных федеральных округах, руб.
1. ЦФО — 580
2. ДФО — 473
3. СЗФО — 471
4. УФО — 450
5. СФО — 409
6. ПФО — 405
7. СКФО — 397
8. ЮФО — 359
*Средний чек через Яндекс.Кассу.
ИСТОЧНИК KP.RU