Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат представил сферы деятельности с самыми высокими зарплатами на июнь 2019 года. Соответствующие данные опубликованны на сайте ведомства.
Как выяснилось, в целом по России среднемесячная заработная плата на июнь текущего года составила 49,3 тысячи рублей. Таким образом, она выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2,9% по сравнению с мая 2019 года.
По информации Росстата, самой высокой среднемесячной зарплатой могут похвастаться работники в сфере добычи сырой нефти и природного газа. В июне их заработная плата составила в среднем 72,9 тысячи рублей. Таким образом она выросла на 13,3% к маю текущего года и на 41,6% по отношению к июню прошлого года.
На второй строчке рейтинга идет сфера производства табачных изделий - 113 тысячи рублей. Зарплаты работников в данной отрасли выросли на 3,7% по сравнению с маем 2019 года и на 0,4% по сравнению с июнем 2018 года.
А вот меньше всех в июне этого года получили работники сфер производства одежды - 20,2 тысячи рублей и производства текстильных изделий - 25,8 тысячи рублей.
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатамиФото: Росстат.
Напомним, в начале года статистическое ведомства сообщило, из чего состоят доходы россиян. Как оказалось, происхождение 26% средств граждан неизвестны, то есть являются черными зарплатами.
ИСТОЧНИК KP.RU