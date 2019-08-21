Россияне смогут переводить деньги за границу по номеру телефона через Mastercard

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-21T10:23:05+03:00

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Международная платежная система Mastercard прорабатывает возможность запуска в России сервиса денежных переводов с карты на карту за границу по номеру телефона при помощи сервиса Mastercard Hub. Об этом сообщили в пресс-службе платежной системы.

«Мы продолжаем активно развивать сервисы денежных переводов и исследуем различные варианты, в том числе и возможность переводов по номеру телефона в другие страны», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что с конца февраля текущего года в Росси действует система быстрых платежей Центробанка. На данный момент к ней, как следует из сведений на сайте ЦБ, подключено около 15 крупных банков. Данная система позволяет переводить деньги по номеру телефона. Но с сентября планируется запустить оплату товаров в магазинах по QR-коду при помощи СБП Центробанка.

ИСТОЧНИК KP.RU