2019-08-21T10:43:44+03:00
Экономика

Почти 9 млн человек могут получить статус проблемных клиентов до конца сентября

Долговая нагрузка на них увеличится до 50 процентов
Ася РОМАНЧУК
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К концу сентября более 9 миллионов россиян могут получить статус проблемных заемщиковК концу сентября более 9 миллионов россиян могут получить статус проблемных заемщиковФото: Евгения ГУСЕВА
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Почти 9,09 миллионов человек рискуют к концу сентября получить статус проблемных клиентов. Это 15,7 процентов от общего числа всех российских заемщиков. Дело в том, что долговая нагрузка на них составляет 50 процентов и выше от суммы доходов.

Соответствующие статистические данные отражены в отчете, который подготовили специалисты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С 1 октября кредитование таких граждан обернется для финансовых организаций необходимостью резервировать средства по повышенному коэффициенту. Эксперты подсчитывают, что резервы банков должны будут увеличиться на 75–100 млрд рублей.

Пути развития этой ситуации два: либо кредитные учреждения предпочтут вовсе не связываться с такими проблемными клиентами, либо пойдут им навстречу, но серьезно ужесточат требования и условия для таких клиентов.

— В целом можно ожидать, что на рынке сократятся объемы кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой, — прокомментировали ситуацию «Известиям» в Сбербанке.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что у 51% россиян имеются непогашенные кредиты. Это на 6% меньше чем два года назад. Главные любители жить в долг — молодые люди от 21 до 34 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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