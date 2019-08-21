СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-21T11:13:00+03:00

Бразильский нападающий как никогда близок к возвращению в каталонский клуб

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Каталонская радиостанция RAC1 порадовала болельщиков «Барселоны» новостью легендарное золотое трио MSN (Месси, Суарес, Неймар) воссоединяется. «Барселона» заказала футболки с фамилией Неймара Джуниора, что может означать лишь одно – между игроком, его действующим клубом и «каталонцами» достигнуты соглашения.

По информации источника, «Барселона» готовясь к объявлению Неймара, заказала у Nike партию футболок в том объеме, который сможет удовлетворить обострившийся спрос болельщиков.

Неймар выступал в составе "Барселоны" с 2013 по 2017 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сам бразилец уже записал видеообращение к фанатам «Барселоны», которое будет опубликовано вскоре после официального объявления о трансфере. В нем Неймар попросил прощения за уход в «ПСЖ» и назвал причины такого решения двухлетней давности.

Речь не идет об аренде с правом выкупа, «ПСЖ» согласен только на полноценный трансфер, к которому и готовится «Барселона». Также в услугах бразильского нападающего были заинтересованы испанский «Реал Мадрид» и итальянский «Ювентус».

ИСТОЧНИК KP.RU