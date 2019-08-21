Банки попросили Силуанова разобраться с блокировкой счетов по требованию налоговой
Представители Ассоциации банков России (АБР) обратились к вице-премьеру – министру финансов РФ Антону Силуанову, чтобы он помог разобраться в ситуации с блокировкой счетов россиян по требованию от налоговой.
Сейчас кредитные учреждения находятся в спорной ситуации, с одной стороны: они могут заблокировать деньги и нарушить конституционное право человека на прожиточный минимум, с другой стороны – часто на счете предпринимателя есть и его собственные средства, с третьей – отказ в блокировке – неподчинение требованию налоговой инспекции.
Вице-президент АБР Алексей Войлуков отмечает, что с начала лета каждая крупная банковская организация получила примерно по три тысячи предписаний на заморозку счетов, так как бизнесмены не платят налоговые платежи.
Однако счета, которые налоговая требует отключить, зачастую к коммерческой деятельности не имеют отношения. Порой деньги в банке – это единственный капитал человека, получается, что его блокировка противоречит основному закону страны.
В этом же письме оговаривается, что стоит отменить санкции за отказ выполнять требования ФНС, пока Минфин не внесет в этот вопрос ясность.
С подобным вопросом АБР уже обращалась в налоговую, в ответ получили письмо в котором указывалось, что Налоговый кодекс не предусматривает ограничений на блокировку и взыскание с индивидуальных предпринимателей средств, хранящихся в том числе на их личных счетах. Исходя из этого, требования ФНС к банкам законны и подлежат к исполнению.
В Минфине подтвердили, что обращение имеется, и отметили – усовершенствованием законодательства планируют заняться в ближайшее время, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU