2019-08-21T11:22:53+03:00
Экономика

Банки попросили Силуанова разобраться с блокировкой счетов по требованию налоговой

В Ассоциации банков России отметили, что существует двойной риск
Ася РОМАНЧУК
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Крупные российские банки с начала лета получили тысячи предписаний о налоговой с требованием заблокировать счета бизнесменов-должниковКрупные российские банки с начала лета получили тысячи предписаний о налоговой с требованием заблокировать счета бизнесменов-должниковФото: Анастасия Осипова
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Представители Ассоциации банков России (АБР) обратились к вице-премьеру – министру финансов РФ Антону Силуанову, чтобы он помог разобраться в ситуации с блокировкой счетов россиян по требованию от налоговой.

Сейчас кредитные учреждения находятся в спорной ситуации, с одной стороны: они могут заблокировать деньги и нарушить конституционное право человека на прожиточный минимум, с другой стороны – часто на счете предпринимателя есть и его собственные средства, с третьей – отказ в блокировке – неподчинение требованию налоговой инспекции.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков отмечает, что с начала лета каждая крупная банковская организация получила примерно по три тысячи предписаний на заморозку счетов, так как бизнесмены не платят налоговые платежи.

Однако счета, которые налоговая требует отключить, зачастую к коммерческой деятельности не имеют отношения. Порой деньги в банке – это единственный капитал человека, получается, что его блокировка противоречит основному закону страны.

В этом же письме оговаривается, что стоит отменить санкции за отказ выполнять требования ФНС, пока Минфин не внесет в этот вопрос ясность.

С подобным вопросом АБР уже обращалась в налоговую, в ответ получили письмо в котором указывалось, что Налоговый кодекс не предусматривает ограничений на блокировку и взыскание с индивидуальных предпринимателей средств, хранящихся в том числе на их личных счетах. Исходя из этого, требования ФНС к банкам законны и подлежат к исполнению.

В Минфине подтвердили, что обращение имеется, и отметили – усовершенствованием законодательства планируют заняться в ближайшее время, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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