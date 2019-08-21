2019-08-21T11:23:22+03:00
Общество

ВЦИОМ: 82 процента россиян не любят фотографироваться

Чаще других недовольны собой на фото женщины от 45 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Получают удовольствие от фотографирования и самих фотографий только 16 процентов россиян. Таковы данные опроса, которые опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Среди любителей фото в основном молодежь – от 18 до 24 лет и что неудивительно, женщины. В городах-миллионниках фотографироваться любят больше – в этой группе 24 процента опрошенных.

- Наряду с этим 82 процента наших соотечественников признались, что фотографироваться скорее не любят. Особенно актуально данное мнение среди респондентов в возрасте старше 60 лет – 88 процентов в этой группе сказали, что не любят делать свои фотографии, - сообщают статистики.

Данные опроса показали, что цифровые фотоаппараты поступенно уходят в прошлое. Только 15 процентов делают снимки на эту технику. Большинство (82 процента) фотографируют на камеру смартфона. Остались среди любителей фото поклонники «пленки», правда, их всего 1 процент.

Около половины респондентов признались, что не нравятся себе на фото - 52 процента из них – женщины. Чаще всего недовольны собой люди в возрасте от 45 до 49.

Довольные снимками спешат разместить их в соцсети. Чаще выбирают ВКонтакте (59 процентов) и Одноклассники (49 процентов). А треть россиян выбирает домашний фотоальбом – порядка 22 процентов распечатывают снимки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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