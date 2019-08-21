Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-21T12:09:44+03:00

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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о растущей напряженности на западных границах России. Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны.

- Ситуация характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией, - приводит его слова ТАСС.

Дабы избежать возникающих угроз Минобороны уже приняло необходимые меры. Так, Западный военный округ до конца года получит более 1300 единиц новой военной техники. Кроме этого, там пройдут 20 учений. Также продолжится комплектование этих войск контрактниками. В этом году их было собрано более девяти тысяч человек.

Также на коллегии Минобороны обсудят планы деятельности Западного и Восточного военных округов на 2019-2025 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU