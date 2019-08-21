2019-08-21T12:20:28+03:00
Общество

Украинская певица обвинила Ольгу Бузову в воровстве идеи клипа

Ольга Полякова уверена, что российская певица позаимствовала у нее образ
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ольга Полякова уверена, что тезка позаимствовала идею клипаОльга Полякова уверена, что тезка позаимствовала идею клипаФото: Instagram.com
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Скандал разгорелся из-за клипов, снятых в стиле 90-х. Певица из Украины Ольга Полякова разместила на своей странице Instagram фотоколлаж. С одной стороны – сама Полякова в клипе «Королева ночи». С другой – Бузова с клипом «Лайер».

- Приятно быть живым цитируемым классиком, - лаконично подписала снимки украинская певица, намекая, что Бузова украла у нее не только идею клипа, но и образы.

В обоих роликах певицы попадают в кадр в ярких диско-одеждах, с высокими прическами в стиле 90-х. Правда, поддержали Полякову не все подписчики. Кто-то честно признался, что украинка им больше нравится «как женщина», потому они на ее стороне. Некоторые засомневались, что Бузова вообще знает о существовании такой артистки как Полякова.

Оля Полякова "Королева Ночи".

«У Поляковой явно что-то и кого-то напоминает. Такая смесь Аллегровой, Распутиной, группы Комбинация... У Бузовой интереснее клип, смысловая линия намечена», - пишут в комментариях люди.

polyakovamusicpolyakovamusic
Оля Полякова "Как нет? Да!"
18760 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Вообще, сейчас много похожие клипы друг на друга».

Защитники украинской певицы наоборот, заметили, что Бузова позаимствовала не только образы, но и мелодию. Звезда «Дома 2» пока никак не прокомментировала эту историю.

В последнее время Ольга Бузова все чаще оказывается в центре скандальных историй. Недавно на нее ополчились за фразу о блокаднице. Общественники потребовали даже закрыть Instagram певицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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