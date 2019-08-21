Украинская певица обвинила Ольгу Бузову в воровстве идеи клипа

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-21T12:20:28+03:00

Ольга Полякова уверена, что российская певица позаимствовала у нее образ

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Скандал разгорелся из-за клипов, снятых в стиле 90-х. Певица из Украины Ольга Полякова разместила на своей странице Instagram фотоколлаж. С одной стороны – сама Полякова в клипе «Королева ночи». С другой – Бузова с клипом «Лайер».

- Приятно быть живым цитируемым классиком, - лаконично подписала снимки украинская певица, намекая, что Бузова украла у нее не только идею клипа, но и образы.

В обоих роликах певицы попадают в кадр в ярких диско-одеждах, с высокими прическами в стиле 90-х. Правда, поддержали Полякову не все подписчики. Кто-то честно признался, что украинка им больше нравится «как женщина», потому они на ее стороне. Некоторые засомневались, что Бузова вообще знает о существовании такой артистки как Полякова.

Оля Полякова "Королева Ночи".

«У Поляковой явно что-то и кого-то напоминает. Такая смесь Аллегровой, Распутиной, группы Комбинация... У Бузовой интереснее клип, смысловая линия намечена», - пишут в комментариях люди.

polyakovamusic Оля Полякова "Как нет? Да!"

«Вообще, сейчас много похожие клипы друг на друга».

Защитники украинской певицы наоборот, заметили, что Бузова позаимствовала не только образы, но и мелодию. Звезда «Дома 2» пока никак не прокомментировала эту историю.

В последнее время Ольга Бузова все чаще оказывается в центре скандальных историй. Недавно на нее ополчились за фразу о блокаднице. Общественники потребовали даже закрыть Instagram певицы.

ИСТОЧНИК KP.RU