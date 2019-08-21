Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Российский бизнесмен и меценат погиб во время авикатастрофы в Греции. Основатель музея русской иконы Михаил Абрамов был в числе двух пассажиров вертолета, который потерпел крушение в проливе Галата-Порос
О трагичной новости сообщила на своей странице в Facebook искусствовед Ирина Языкова.
«Погиб Михаил Абрамов, создатель Музея Русской иконы. Царство небесное! Светлая память!, - написала Языкова в соцсети.
Ирина Языкова сообщила о смерти основателя музея Русской иконыФото: Facebook
Частный вертолет потерпел крушение 20 августа. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, но по предварительно версии, машина задела винтом линию электропередач.
В результате, вертолет упал в пролив, погибли два человека: россиян и пилот, житель Греции.
Михаил Абрамов занимался строительным бизнесом, а также вел несколько благотворительных проектов, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU