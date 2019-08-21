2019-08-21T12:36:16+03:00
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Михаил Абрамов был в числе пассажиров судна, разбившегося в проливе Галата-Порос
Ася РОМАНЧУК
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Михаил Абрамов погиб во время крушения вертолета в Греции. ФОТО: стоп-кадр, https://www.youtube.com/watch?v=7MMFlpyWY0kМихаил Абрамов погиб во время крушения вертолета в Греции. ФОТО: стоп-кадр, https://www.youtube.com/watch?v=7MMFlpyWY0k
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Российский бизнесмен и меценат погиб во время авикатастрофы в Греции. Основатель музея русской иконы Михаил Абрамов был в числе двух пассажиров вертолета, который потерпел крушение в проливе Галата-Порос

О трагичной новости сообщила на своей странице в Facebook искусствовед Ирина Языкова.

«Погиб Михаил Абрамов, создатель Музея Русской иконы. Царство небесное! Светлая память!, - написала Языкова в соцсети.

Ирина Языкова сообщила о смерти основателя музея Русской иконы Фото: Facebook

Ирина Языкова сообщила о смерти основателя музея Русской иконыФото: Facebook

Частный вертолет потерпел крушение 20 августа. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, но по предварительно версии, машина задела винтом линию электропередач.

В результате, вертолет упал в пролив, погибли два человека: россиян и пилот, житель Греции.

Михаил Абрамов занимался строительным бизнесом, а также вел несколько благотворительных проектов, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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