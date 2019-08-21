2019-08-21T14:30:19+03:00
Политика

Для российских спецслужб создают новый компактный пистолет

Патроны калибром 9х18 миллиметров подойдут новому оружию
Дин БИЦОЕВ
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Для российских спецслужб создают новый компактный пистолетДля российских спецслужб создают новый компактный пистолетФото: Александр КОЦ
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Для специальных подразделений России разрабатывают новый компактный пистолет. До конца текущего года должны пройти государственные испытания нового оружия. К нему подойдут патроны калибром 9х18 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Другие тактико-технические характеристики источник не раскрыл.

В начале этого года сайт kp.ru писал о планах запустить весной для российской армии и специальных служб в серийное производство 18-зарядный пистолет «Удав». Молодой конструктор позволил специальному корреспонденту "Комсомольской правда" опробовать инновацию на секретном полигоне.

В середине июня поступила первая партия новейшего вооружения. Также будет специальная версия для спортсменов, которая должна составить конкуренцию аналогам западных брендов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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