2019-08-21T15:29:04+03:00
Звезды

Третьяковку на Крымском Валу закроют на четыре-пять лет

На время ремонта постоянная экспозиция Третьяковки переедет в новое здание на Кадашёвской набережной
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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За почти пять лет планируется провести крупную реконструкцию здания Новой ТретьяковкиЗа почти пять лет планируется провести крупную реконструкцию здания Новой ТретьяковкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Государственная Третьяковская Галерея на Крымском Валу будет полностью закрыта для посетителей с 2023 по 2027 или 2028 год. За почти пять лет планируется провести крупную реконструкцию здания Новой Третьяковки.

Выставленные в музее предметы искусства будут храниться в российских филиалах, которые к тому времени откроются во Владивостоке, Калининграде и Самаре. Многие из произведений искусства 20 века станут частью серии выставок, которые Третьяковка собирается организовать по всему миру.

«Мы заканчиваем работы по обследованию западного крыла, скоро у нас будет достаточно полная картина, которая станет отправной точкой для предложения новых конструктивных решений: расположение лестниц, эскалаторов, конфигурации выставочных пространств и так далее», - передают Известия слова гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой.

Она также поделилась планами на еще один филиал Третьяковки, постройку которого собираются завершить в ближайшие пару лет. Первый этаж здания на Кадашевской набережной станет пространством для, как выразилась Трегулова, «дайджеста постоянной экспозиции», его составят небольшие временные выставки, образовательные программы, кинопоказы, и концерты. Второй этаж выделят под масштабные выставки.

Новое здание станет и временным приютом для множества перемещенных из реконструируемого здания картин постоянной экспозиции. Среди них будет и «Черный Квадрат» Малевича, который больше не покинет пределов Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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