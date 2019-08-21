В Госдуме оценили ситуацию на западных границах России

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-21T15:37:37+03:00

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Министр обороны России Сергей Шойгу накануне заявил о растущей напряженности на западных границах России. Она «характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией».

Его доводы подтвердили и в Госдуме. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что обстановка на западных рубежах накаляется уже очень давно.

- Наши средства наблюдения давным-давно фиксируют активизацию сил НАТО: самолёты-разведчики, и корабли подходят на опасную близость к нейтральным водам, проводятся постоянные учения, - приводит его слова RT.

По мнению Шерина, Шойгу сделал это заявление для того, чтобы четко обозначить позицию России. Она заключается в том, что Минобороны может в любой момент ввести ответные меры против возникающей угрозы со стороны НАТО или американских партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU