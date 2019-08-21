Правительство Германии тратит сотни миллионов евро на содержание войск США

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-21T16:11:50+03:00

По информации немецких СМИ, эти средства расходуются среди прочего на пенсии бывшим сотрудникам и использование земельных участков и зданий

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СМИ Германии сообщили, что немецкое правительство тратит на содержание войск США, расположенных на территории ФРГ, сотни миллионов евро.

Данные средства расходуются среди прочего на пенсии бывшим сотрудникам и использование земельных участков и зданий.

При этом в минфине Германии сообщили, что за последние семь лет правительство ФРГ выделило на содержание войск США более 240 миллионов евро.

Также стало известно, что те 480 миллионов евро, выделенные на строительные работы военных объектов для партнеров по НАТО в ФРГ в период с 2012 по 2019 год, почти полностью были израсходованы на нужды Штатов, сообщает телеканал ARD.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что канцлер германии Ангела Меркель объяснила, почему войска США должны остаться в Германии. Политик указала на то, что Берлин слишком много инвестировал в инфраструктуру на местах пребывания американцев.

ИСТОЧНИК KP.RU