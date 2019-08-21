СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-21T16:32:38+03:00

Зеленский внес на рассмотрение кабмина три кандидатуры на должности губернаторов Фото: REUTERS

Ранее украинский лидер предложил голосовать за кандидатов в комментариях на его странице в Facebook

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Украинский лидер Владимир Зеленский внес на рассмотрение правительства три кандидатуры на должности губернаторов.

Ранее лидер незалежной предложил украинцам предлагать кандидатов на соответствующий пост и голосовать в комментариях на его странице в Facebook.

- Еще раз подчеркиваю: при подаче указанных кандидатов были нарушены провозглашенные ранее самим же президентом принципы, - подчеркнул вице-премьер Украины Павел Розенко в своем Facebook.

Он также подчеркнул, что на должности губернаторов не было проведено никаких "открытых и публичных конкурсов".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле украинский лидер Владимир Зеленский назначил руководителем Донецкой области нового губернатора. Президент Незалежной уволил Александра Куця с этой должности. Напомним, он стал губернатором Донецкой области в июне 2018 года по указу бывшего президента Петра Порошенко. Практически сразу же после назначения главой региона заинтересовался Центр противодействия коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU