Зеленский внес на рассмотрение кабмина три кандидатуры на должности губернаторов
Украинский лидер Владимир Зеленский внес на рассмотрение правительства три кандидатуры на должности губернаторов.
Ранее лидер незалежной предложил украинцам предлагать кандидатов на соответствующий пост и голосовать в комментариях на его странице в Facebook.
- Еще раз подчеркиваю: при подаче указанных кандидатов были нарушены провозглашенные ранее самим же президентом принципы, - подчеркнул вице-премьер Украины Павел Розенко в своем Facebook.
Он также подчеркнул, что на должности губернаторов не было проведено никаких "открытых и публичных конкурсов".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле украинский лидер Владимир Зеленский назначил руководителем Донецкой области нового губернатора. Президент Незалежной уволил Александра Куця с этой должности. Напомним, он стал губернатором Донецкой области в июне 2018 года по указу бывшего президента Петра Порошенко. Практически сразу же после назначения главой региона заинтересовался Центр противодействия коррупции.
ИСТОЧНИК KP.RU