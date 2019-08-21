2019-08-21T16:27:28+03:00
Политика

В Совфеде заявили, что серьёзные международные проблемы без России в G8 решить нельзя

В ведомстве поддержали инициативу США с приглашением России на саммите 2020 года
Дин БИЦОЕВ
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Член Совета Федерации Сергей Цеков. Фото СФЧлен Совета Федерации Сергей Цеков. Фото СФ
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поделился своим видением роли России в геополитической обстановке. Политик выразил обеспокоенность выходом США из Договора о стратегических наступательных вооружениях.

- Последние пять лет показали, что серьёзные международные проблемы, миграционные проблемы без России решить нельзя. Сейчас новая проблема возникла в связи с выходом США из ДРСМД. Под угрозу поставлен Договор о стратегических наступательных вооружениях. Все эти проблемы возможно решить только с Россией, - высказался Сергей Цеков в разговоре с российским телеканалом Russia Today.

- Много заявлений сделано президентом Франции Макроном. Интересно, что возвращение России в «семёрку» и переформатирование её в «восьмёрку», уже поддержал президент США. И это заявление — в том же самом направлении, в направлении разностороннего сотрудничества Европы, Евросоюза с Россией, - отметил сенатор.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил перед вылетом в Москву, что важные международные вопросы можно решить только при активном участии России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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