В Совфеде заявили, что серьёзные международные проблемы без России в G8 решить нельзя
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поделился своим видением роли России в геополитической обстановке. Политик выразил обеспокоенность выходом США из Договора о стратегических наступательных вооружениях.
- Последние пять лет показали, что серьёзные международные проблемы, миграционные проблемы без России решить нельзя. Сейчас новая проблема возникла в связи с выходом США из ДРСМД. Под угрозу поставлен Договор о стратегических наступательных вооружениях. Все эти проблемы возможно решить только с Россией, - высказался Сергей Цеков в разговоре с российским телеканалом Russia Today.
- Много заявлений сделано президентом Франции Макроном. Интересно, что возвращение России в «семёрку» и переформатирование её в «восьмёрку», уже поддержал президент США. И это заявление — в том же самом направлении, в направлении разностороннего сотрудничества Европы, Евросоюза с Россией, - отметил сенатор.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил перед вылетом в Москву, что важные международные вопросы можно решить только при активном участии России.
ИСТОЧНИК KP.RU