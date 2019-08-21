2019-08-21T16:30:03+03:00
Общество

Ущерб от лесных пожаров составил 7 миллиардов рублей

Прогнозы Рослесхоза на 2019 год оказались оптимистичными
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дождливое лето 2019 года разочаровало многих, но только не работников лесной отрасли. Число пожаров в такую погоду заметно снизилось. Тем не менее с начала года ущерб от лесных пожаров превысил 7 миллиардов рублей. Об этом на брифинге заявил врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

Прогнозируемая сумма ущерба за год не будет по данным Россельхоза превышать показатели 2018 года. Тогда выгорело леса на 18 миллиардов рублей.

В этом году особую тревогу вызывали пожары в Сибири. Прокурор Красноярского края объявил о заведении 15 уголовных дел по незаконным рубкам леса. В Иркутске с огнем боролись сразу несколько сотен человек – пожарные, добровольцы, десантники. Горящие леса по мнению ученых могут вызвать таяние льдов, тем самым повлиять на ситуацию с глобальным потеплением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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