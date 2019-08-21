2019-08-21T16:56:28+03:00
В мире

Глава Мозамбика планирует обсудить с Путиным вопрос привлечения инвестиций РФ

Филипе Ньюси заявил, что страны должны открыть новую страницу отношений
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава Мозамбика планирует обсудить с Путиным вопрос привлечения инвестиций РФ Фото: EPA/YURI KOCHETKOV / POOL/ТАССГлава Мозамбика планирует обсудить с Путиным вопрос привлечения инвестиций РФ Фото: EPA/YURI KOCHETKOV / POOL/ТАСС
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Глава Мозамбика Филипе Ньюси планирует обсудить на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным привлечение инвестиций из России в Мозамбик.

Ньюси также заявил, что страны должны открыть новую страницу отношений.

- У нас есть природные ресурсы. Мы ждем российские инвестиции для преобразования этих ресурсов на благо народа, а у России есть большой опыт в этой сфере, - заявил глава Мозамбика.

Ньюси отметил, что встреча с российским лидером важна для совместного сотрудничества и полезна с политической точки зрения.

- Мы будем говорить о развитии нашей экономики и экономики РФ. Экономика будет диктовать отношения между Россией и Мозамбиком, - также подчеркнул Филипе Ньюси, пишет "ТАСС".

Глава Мозамбика заявил, что во время деловой встречи с Путиным будет обсуждаться сотрудничество в сфере технологий и туризма. Ньюси напомнил, что Мозамбик богат углеводородами, плодородными сельскохозяйственными землями.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Мозамбика Филипе Ньюси на российско-мозамбикском бизнес-форуме в Москве заявил, что РФ списала 90% долга страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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