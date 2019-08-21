Правительство РФ изучит вопрос поставок ряда иностранных лекарственных средств

СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-21T17:39:38+03:00

В секретариате вице-премьера Голиковой отметили, что на данный момент стране не завершены мероприятия по производству отдельных лекарств, в основном применяемых у детей

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Российское правительство поручило направить иностранным производителям запрос о возможности поставки в РФ некоторых лекарственных препаратов. Это касается психотропных лекарств и клобазама.

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявили, что на сегодняшний день в России не завершены мероприятия по производству отдельных лекарств, в основном применяемых у детей. Речь идет про свечи, сиропы и специальные растворы.

При этом было подчеркнуто, что производство психотропных лекарственных препаратов, необходимых детям для лечения эпилепсии, в России обеспечено отечественными производителями, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в России не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч медперсонала. При этом глава ведомства отметила, что на сегодняшний день продолжительность жизни в России составляет 73,7 года.

ИСТОЧНИК KP.RU