2019-08-21T17:39:38+03:00
Общество

Правительство РФ изучит вопрос поставок ряда иностранных лекарственных средств

В секретариате вице-премьера Голиковой отметили, что на данный момент стране не завершены мероприятия по производству отдельных лекарств, в основном применяемых у детей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Правительство РФ изучит вопрос поставок ряда иностранных лекарственных средств Фото: Александр Шалгин/пресс-служба ГосдумыПравительство РФ изучит вопрос поставок ряда иностранных лекарственных средств Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы
Изменить размер текста:

Российское правительство поручило направить иностранным производителям запрос о возможности поставки в РФ некоторых лекарственных препаратов. Это касается психотропных лекарств и клобазама.

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявили, что на сегодняшний день в России не завершены мероприятия по производству отдельных лекарств, в основном применяемых у детей. Речь идет про свечи, сиропы и специальные растворы.

При этом было подчеркнуто, что производство психотропных лекарственных препаратов, необходимых детям для лечения эпилепсии, в России обеспечено отечественными производителями, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в России не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч медперсонала. При этом глава ведомства отметила, что на сегодняшний день продолжительность жизни в России составляет 73,7 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые: возникновение психических расстройств связано с ухудшением экологии
Более половины российских работодателей отпускают заболевших сотрудников без медсправки
Глава Мозамбика планирует обсудить с Путиным вопрос привлечения инвестиций РФ
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Ущерб от лесных пожаров составил 7 миллиардов рублей
В Совфеде заявили, что серьёзные международные проблемы без России в G8 решить нельзя
Германия прокомментировала заявление Трампа о возвращении к формату G8
Зеленский внес на рассмотрение кабмина три кандидатуры на должности губернаторов
В Китае зафиксирован случай заражения человека «птичьим гриппом» H5N6
Правительство Германии тратит сотни миллионов евро на содержание войск США
В Госдуме оценили ситуацию на западных границах России
В США подтвердили, что над Йеменом сбили американский разведывательный беспилотник
Третьяковку на Крымском Валу закроют на четыре-пять лет
Администрация Трампа хотела платить Дании 600 млн долларов в год за Гренландию