В Вологодской области вертолет задел ЛЭП и упал в воду
В Вологодской области в Череповецком районе двухместный вертолет вертолет упал в реку Суда.
На данный момент авиасудно находится в 10-15 метрах от берега водоема на глубине 3 метра. Также сообщается об обрыве линий электропередач.
Инцидент произошел в среду, 21 августа, в районе 16:00 по МСК. На месте ЧП работают 44 человека.
В аэропорту Череповца подчеркнули, что сегодня заявки на полеты вертолетом не поступало, пишет агентство newsvo.
- Объявлен сбор оперативного штаба ликвидации ЧС на базе ГУ МЧС России по Вологодской области, - отметили в пресс-службе аэропорта.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Греции разбился вертолет, на борту которого могли быть двое россиян. Сообщается, что пилот авиасудна задел линии электропередачи и потерял управление.
ИСТОЧНИК KP.RU