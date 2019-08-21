СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-21T18:25:31+03:00

В Вологодской области вертолет задел ЛЭП и упал в воду Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиасудно находится в 10-15 метрах от берега водоема на глубине 3 метра

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В Вологодской области в Череповецком районе двухместный вертолет вертолет упал в реку Суда.

На данный момент авиасудно находится в 10-15 метрах от берега водоема на глубине 3 метра. Также сообщается об обрыве линий электропередач.

Инцидент произошел в среду, 21 августа, в районе 16:00 по МСК. На месте ЧП работают 44 человека.

В аэропорту Череповца подчеркнули, что сегодня заявки на полеты вертолетом не поступало, пишет агентство newsvo.

- Объявлен сбор оперативного штаба ликвидации ЧС на базе ГУ МЧС России по Вологодской области, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Греции разбился вертолет, на борту которого могли быть двое россиян. Сообщается, что пилот авиасудна задел линии электропередачи и потерял управление.

ИСТОЧНИК KP.RU