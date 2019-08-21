Восьмилетний угонщик прокатился по немецкому автобану со скоростью 140 км/ч

СЕГОДНЯ 19:04 2019-08-21T19:04:18+03:00

Держа путь в направлении Дортмунда на автобане он разогнался до 140 км/ч Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Восьмилетний мальчик в Германии угнал родительский автомобиль, чтобы ночью покататься по скоростной магистрали.

Восьмилетний житель города Зоест в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, угнал родительский Volkswagen Golf и, не особо думая о собственной безопасности, направился прямиком на ближайший автобан А-44. Держа путь в направлении Дортмунда, он разогнался до 140 км/ч. Только тогда парень понял, что не может управлять машиной на такой скорости.

Он припарковался на обочине, включил сигнальные огни и даже поставил предупреждающий «треугольник», дожидаясь помощи.

Мать ребенка почти сразу заметила пропажу сына и сообщила в полицию. В течение часа «угонщика» нашли. Он все еще сидел за рулем с поникшим видом, увидев полицейских мальчик заплакал.

"Я просто хотел немного покататься на машине", - передает немецкий телеканал n-tv первые слова мальчика, сказанные полицейским.

Страсть к гонкам парень обрел еще давно – мальчик регулярно посещает картинг и, по словам его мамы, часто просит посадить его за руль настоящей машины, чтобы покататься хотя бы по частной территории участка семьи.

В результате инцидента никто не пострадал, в том числе и машина семьи юного гонщика.

ИСТОЧНИК KP.RU