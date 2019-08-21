Восьмилетний угонщик прокатился по немецкому автобану со скоростью 140 км/ч
Восьмилетний мальчик в Германии угнал родительский автомобиль, чтобы ночью покататься по скоростной магистрали.
Восьмилетний житель города Зоест в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, угнал родительский Volkswagen Golf и, не особо думая о собственной безопасности, направился прямиком на ближайший автобан А-44. Держа путь в направлении Дортмунда, он разогнался до 140 км/ч. Только тогда парень понял, что не может управлять машиной на такой скорости.
Он припарковался на обочине, включил сигнальные огни и даже поставил предупреждающий «треугольник», дожидаясь помощи.
Мать ребенка почти сразу заметила пропажу сына и сообщила в полицию. В течение часа «угонщика» нашли. Он все еще сидел за рулем с поникшим видом, увидев полицейских мальчик заплакал.
"Я просто хотел немного покататься на машине", - передает немецкий телеканал n-tv первые слова мальчика, сказанные полицейским.
Страсть к гонкам парень обрел еще давно – мальчик регулярно посещает картинг и, по словам его мамы, часто просит посадить его за руль настоящей машины, чтобы покататься хотя бы по частной территории участка семьи.
В результате инцидента никто не пострадал, в том числе и машина семьи юного гонщика.
ИСТОЧНИК KP.RU