Путин ответил на вопрос о планах после президентского срока

СЕГОДНЯ 19:46 2019-08-21T19:53:26+03:00

Российский лидер подчеркнул, что пока рано говорить о 2024-м году

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Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам российско-финских переговоров ответил на вопрос журналистов о том, чем он будет заниматься после окончания президентского срока в 2024 году.

- Об этом еще рано говорить, сейчас еще только 2019-й, - заявил Владимир Путин, пишет "РИА-Новости".

Напомнил, Владимир Путин победил на выборах главы государства в марте 2018 года и получил право находиться на посту еще шесть лет - до 7 мая 2024 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне этого года Владимир Путин заявил, что ему совсем не надоело быть президентом. В ином случае он даже не стал бы баллотироваться на новый срок. Об этом он рассказал в эфире программы "Прямая линия", которая транслировалась 20 июня этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU