Малькевич предложил создать международный трибунал по преступлениям в Ливии
Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил о необходимости создания международного трибунала по преступлениям в Ливии.
- Пришло время ставить вопрос о том, что люди, которые поощряют террор в отношении своих и иностранных граждан в Ливии, заслуживают оказаться на скамье подсудимых, - отметил эксперт.
По словам Малькевича, в стране господствует бандитский и террористический режим. Также эксперт назвал трех официальных лиц Ливии, которые, по его мнению, ответственны за происходящее в стране.
- Это глава МИД ПНС, премьер-министр ПНС, председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри, - прокомментировал Малькевич. Он подчеркнул, что эти люди "покрывают террористов".
Малькевич в интервью "ФАН" напомнил, что на сегодняшний день в ливийском плену находятся двое граждан России.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле этого года в Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи. Силы ПНС атаковали подразделения Хафтара на южном и восточном направлениях.
ИСТОЧНИК KP.RU