2019-08-21T20:50:26+03:00
Политика

Малькевич предложил создать международный трибунал по преступлениям в Ливии

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, в стране господствует бандитский и террористический режим
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Малькевич предложил создать международный трибунал по преступлениям в ЛивииМалькевич предложил создать международный трибунал по преступлениям в ЛивииФото: REUTERS
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Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил о необходимости создания международного трибунала по преступлениям в Ливии.

- Пришло время ставить вопрос о том, что люди, которые поощряют террор в отношении своих и иностранных граждан в Ливии, заслуживают оказаться на скамье подсудимых, - отметил эксперт.

По словам Малькевича, в стране господствует бандитский и террористический режим. Также эксперт назвал трех официальных лиц Ливии, которые, по его мнению, ответственны за происходящее в стране.

- Это глава МИД ПНС, премьер-министр ПНС, председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри, - прокомментировал Малькевич. Он подчеркнул, что эти люди "покрывают террористов".

Малькевич в интервью "ФАН" напомнил, что на сегодняшний день в ливийском плену находятся двое граждан России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле этого года в Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи. Силы ПНС атаковали подразделения Хафтара на южном и восточном направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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