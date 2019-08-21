СЕГОДНЯ 21:53 2019-08-21T22:38:50+03:00

Путин заявил, что РФ "не рвется" в Совет Европы Фото: REUTERS

Российский президент подчеркнул, что "если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись"

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Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия "не рвется" в Совет Европы.

Политик также подчеркнул, что "если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись".

- Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека, - заявил Путин.

Российский политик также подчеркнул, что странам нужно относиться друг к другу непредвзято.

- Нам нужно относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать все, что происходит в наших странах, и искать вместе решение вопросов, - отметил президент РФ, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп и французский президент Эммануэль Макрон заявили, что хотят позвать Россию обратно в "большую восьмерку".

ИСТОЧНИК KP.RU