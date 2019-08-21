Путин заявил, что РФ "не рвется" в Совет Европы
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия "не рвется" в Совет Европы.
Политик также подчеркнул, что "если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись".
- Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека, - заявил Путин.
Российский политик также подчеркнул, что странам нужно относиться друг к другу непредвзято.
- Нам нужно относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать все, что происходит в наших странах, и искать вместе решение вопросов, - отметил президент РФ, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп и французский президент Эммануэль Макрон заявили, что хотят позвать Россию обратно в "большую восьмерку".
ИСТОЧНИК KP.RU