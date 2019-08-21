В Сети появилось видео, где президент Финляндии обратился к Путину на русском языке
В Интернете опубликовали видео, на котором глава Финляндии Саули Ниинисте перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки поприветствовал его на русском языке.
Глава Финляндии поприветствовал Владимира Путина на русском языке.
- Добро пожаловать, господин президент, - с улыбкой обратился Ниинисте к своему российскому коллеге.
За несколько минут до этого Владимир Путин приехал во дворец на автомобиле Aurus. Президент Финляндии пожал ему руку на красной ковровой дорожке. Далее главы стран прошли в зал заседаний, пишет RT.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин заявил, что работа по прокладке "Северного потока-2" в Финляндии завершена. В сентябре прошлого года началась прокладка участка газопровода через исключительную экономическую финскую зону.
ИСТОЧНИК KP.RU