СЕГОДНЯ 22:53 2019-08-21T23:00:54+03:00

В Сети появилось видео, где президент Финляндии обратился к Путину на русском языке Фото: REUTERS

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В Интернете опубликовали видео, на котором глава Финляндии Саули Ниинисте перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки поприветствовал его на русском языке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/727301" frameborder="0"></iframe> Глава Финляндии поприветствовал Владимира Путина на русском языке.

- Добро пожаловать, господин президент, - с улыбкой обратился Ниинисте к своему российскому коллеге.

За несколько минут до этого Владимир Путин приехал во дворец на автомобиле Aurus. Президент Финляндии пожал ему руку на красной ковровой дорожке. Далее главы стран прошли в зал заседаний, пишет RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин заявил, что работа по прокладке "Северного потока-2" в Финляндии завершена. В сентябре прошлого года началась прокладка участка газопровода через исключительную экономическую финскую зону.

ИСТОЧНИК KP.RU