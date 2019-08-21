2019-08-21T23:00:54+03:00
Политика

В Сети появилось видео, где президент Финляндии обратился к Путину на русском языке

Лидеры обеих стран провели деловую встречу в президентском дворце в Хельсинки [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети появилось видео, где президент Финляндии обратился к Путину на русском языкеВ Сети появилось видео, где президент Финляндии обратился к Путину на русском языкеФото: REUTERS
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В Интернете опубликовали видео, на котором глава Финляндии Саули Ниинисте перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки поприветствовал его на русском языке.

Глава Финляндии поприветствовал Владимира Путина на русском языке.

- Добро пожаловать, господин президент, - с улыбкой обратился Ниинисте к своему российскому коллеге.

За несколько минут до этого Владимир Путин приехал во дворец на автомобиле Aurus. Президент Финляндии пожал ему руку на красной ковровой дорожке. Далее главы стран прошли в зал заседаний, пишет RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин заявил, что работа по прокладке "Северного потока-2" в Финляндии завершена. В сентябре прошлого года началась прокладка участка газопровода через исключительную экономическую финскую зону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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