Крокодил Фиделя Кастро укусил пожилого посетителя зоопарка в Стокгольме

СЕГОДНЯ 01:18 2019-08-22T01:18:31+03:00

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В тематическом зоопарке Стокгольма крокодил, который раньше принадлежал покойному лидеру Кубы Фиделю Кастро, укусил пожилого посетителя. Это произошло, когда мужчина выступал с речью.

Как пишет BBC, ссылаясь на шведскую полицию, мужчина, которому на вид больше 70 лет, держал руку не с той стороны защитного стекла вольера. Рептилия воспользовалась случаем и укусила пожилого шведа.

После инцидента начальник аквариума Джонас Вальстрем обещал укрепить вольер так, чтобы подобное не повторилось.

- Ничего похожего никогда не случалось с этими крокодилами раньше. Рептилии живут у нас более 40 лет, - сказал Вальстрем.

С места происшествия пострадавшего отвезли в больницу. До прибытия скорой помощи мужчине на месте перевязали руку подручными средствами. О его состоянии не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU