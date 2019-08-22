Крокодил Фиделя Кастро укусил пожилого посетителя зоопарка в Стокгольме
В тематическом зоопарке Стокгольма крокодил, который раньше принадлежал покойному лидеру Кубы Фиделю Кастро, укусил пожилого посетителя. Это произошло, когда мужчина выступал с речью.
Как пишет BBC, ссылаясь на шведскую полицию, мужчина, которому на вид больше 70 лет, держал руку не с той стороны защитного стекла вольера. Рептилия воспользовалась случаем и укусила пожилого шведа.
После инцидента начальник аквариума Джонас Вальстрем обещал укрепить вольер так, чтобы подобное не повторилось.
- Ничего похожего никогда не случалось с этими крокодилами раньше. Рептилии живут у нас более 40 лет, - сказал Вальстрем.
С места происшествия пострадавшего отвезли в больницу. До прибытия скорой помощи мужчине на месте перевязали руку подручными средствами. О его состоянии не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU