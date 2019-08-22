Волонтеры сняли на видео момент спасения девочки, блуждавшей несколько дней по лесу
Несколько дней спасатели, волонтеры и сотрудники полиции искали пятилетнюю Зарину из Нижегородской области. Она потерялась 18 августа, выйдя из поселка Степановка Вознесенского района. С тех пор и блуждала одна по лесу, пока поздним вечером 21 августа ее не нашла сотрудница местной администрации. Момент спасения волонтеры сняли на видео.
На кадрах видно, что поисковики ходят по темноте и выкрикивают имя девочки. В какой-то момент ребенок ответил на звуки. Волонтеры отыскали малышку, а затем и вывели ее.
Сейчас девочка в безопасности. Однако Зарина очень истощена. Ее накормили детским питанием, а потом отвезли в больницу. Ее состояние здоровья оценивается как тяжелое. Организм девочки обезвожен.
Сайт kp.ru писал, что когда девочку спасли, плакали от счастья не только родственники, но и волонтеры. Именно им удалось отыскать малышку всего в двух километрах от дома.
В Нижегородской области нашли пропавшую Зарину Авгонову.
ИСТОЧНИК KP.RU