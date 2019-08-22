Волонтеры сняли на видео момент спасения девочки, блуждавшей несколько дней по лесу

СЕГОДНЯ 03:16 2019-08-22T03:16:46+03:00

Волонтеры засняли на видео момент спасения девочки, блуждавшей несколько дней по лесу Фото: СУ СКР по Нижегородской области

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Несколько дней спасатели, волонтеры и сотрудники полиции искали пятилетнюю Зарину из Нижегородской области. Она потерялась 18 августа, выйдя из поселка Степановка Вознесенского района. С тех пор и блуждала одна по лесу, пока поздним вечером 21 августа ее не нашла сотрудница местной администрации. Момент спасения волонтеры сняли на видео.

На кадрах видно, что поисковики ходят по темноте и выкрикивают имя девочки. В какой-то момент ребенок ответил на звуки. Волонтеры отыскали малышку, а затем и вывели ее.

Сейчас девочка в безопасности. Однако Зарина очень истощена. Ее накормили детским питанием, а потом отвезли в больницу. Ее состояние здоровья оценивается как тяжелое. Организм девочки обезвожен.

Сайт kp.ru писал, что когда девочку спасли, плакали от счастья не только родственники, но и волонтеры. Именно им удалось отыскать малышку всего в двух километрах от дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/727314" frameborder="0"></iframe> В Нижегородской области нашли пропавшую Зарину Авгонову.

ИСТОЧНИК KP.RU