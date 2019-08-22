2019-08-22T04:02:07+03:00
Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

Президент уточнил, что нужно относится друг к другу непредвзято
Мария ИГНАТЬЕВА
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Путин заявил, что Россия не рвется в Совет ЕвропыПутин заявил, что Россия не рвется в Совет ЕвропыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Финляндию заявил, что РФ не рвется в Совет Европы, если ей там не рады. Глава государства отметил, что отношением между странами должны быть непредвзятыми, оценка происходящего - объективной, а поиски решений на возникающие вопросы - совместными.

- Что касается нашей работы в Совете Европы. Мы туда не рвемся, если нас там не хотят видеть. Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека, - сказал российский лидер.

Президент Финляндии Саули Ниинистё отметил, что считает важным продолжение участия России в работе Совета Европы.

- С июня Россия принимает полноценное участие в работе Совета Европы. Финляндия также способствовала решению проблемы. Крайне важно, что страна остается в европейской системе прав человека, - сообщил Ниинистё.

Напомним, что Россия вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы в конце июня этого года, а в апреле 2014 года страна была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов из-за событий на Украине. В том числе и воссоединения РФ с Крымом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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