Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп снова заявил, что не Америка не хочет держать у себя террористов, которые были захвачены в Сирии. Глава белого дома уточнил, что они будут возвращены в страны происхождения, в числе и в Европу.
- Мы разгромили 100% халифата в Сирии. Мы держим тысячи захваченных террористов ИГ*, цитирует Трампа Associated Press.
Сайт kp.ru писал ранее, что американский лидер пообещал вернуть в Европу террористов, если их не заберут родные страны, как того хочет Вашингтон.Тогда сообщалось, что Америка и их страны- партнеры - Ирак и Сирия удерживает около 2,5 тысяч боевиков запрещенных группировок, которые являются гражданами европейских стран. Он и раньше призывал страны Европы "взять обратно" несколько сотен боевиков.
* - запрещенная в России террористическая организация.
ИСТОЧНИК KP.RU