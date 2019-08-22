2019-08-22T05:21:24+03:00
Политика

Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу

Президент уточнил, что США не хочет держать их у себя
Мария ИГНАТЬЕВА
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Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в ЕвропуТрамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в ЕвропуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп снова заявил, что не Америка не хочет держать у себя террористов, которые были захвачены в Сирии. Глава белого дома уточнил, что они будут возвращены в страны происхождения, в числе и в Европу.

- Мы разгромили 100% халифата в Сирии. Мы держим тысячи захваченных террористов ИГ*, цитирует Трампа Associated Press.

Сайт kp.ru писал ранее, что американский лидер пообещал вернуть в Европу террористов, если их не заберут родные страны, как того хочет Вашингтон.Тогда сообщалось, что Америка и их страны- партнеры - Ирак и Сирия удерживает около 2,5 тысяч боевиков запрещенных группировок, которые являются гражданами европейских стран. Он и раньше призывал страны Европы "взять обратно" несколько сотен боевиков.

* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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